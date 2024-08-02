У Житомирі 28-річний чоловік випав з вікна багатоповерхівки

Поліція розслідує обставини трагедії.

1 серпня близько 14:10 до поліції надійшло повідомлення про те, що в Житомирі на вулиці О. Клосовського з вікна багатоповерхівки випав чоловік. На місце події прибули поліцейські та медики швидкої допомоги, які констатували смерть чоловіка. Про це повідомила поліція Житомирської області.

Правоохоронці встановили, що загиблий був 28-річним місцевим жителем. Наразі на місці інциденту працює слідчо-оперативна група Житомирського районного управління поліції. Триває встановлення всіх обставин трагедії.

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