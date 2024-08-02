В Житомире 28-летний мужчина выпал из окна многоэтажки

Полиция расследует обстоятельства трагедии.

1 августа около 14:10 в полицию поступило сообщение о том, что в Житомире на улице А. Клосовского из окна многоэтажки выпал мужчина. На место происшествия прибыли полицейские и медики скорой помощи, которые констатировали смерть мужчины. Об этом сообщила полиция Житомирской области.

Правоохранители установили, что погибший был 28-летним местным жителем. Сейчас на месте инцидента работает следственно-оперативная группа Житомирского районного управления полиции. Продолжается установление всех обстоятельств трагедии.

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