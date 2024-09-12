Предложение руки и сердца онлайн стало трендом недели – Дії сняли инструкцию, как жениться по видеосвязи

За 3 дня работы услуги «Брак онлайн» в Дії украинцы сделали 416 133 предложений руки и сердца.

С момента запуска услуги «Брак онлайн» в Дії, более 1 200 пар подали заявления о браке в сервисе. Более 416 000 граждан признались в любви друг другу, а более 49 тысяч получили вожделенное «Да».

Для того чтобы гражданам было все понятно, в Дії сняли инструкцию, как жениться по видеосвязи.

По словам Вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий - Министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, только за первые 24 часа граждане забронировали даты браков на 2 месяца вперед.

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