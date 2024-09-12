Сильная магнитная буря ударила по Земле – затянется на несколько дней

По Земле ударила мощная магнитная буря, которая продлится три дня. Об этом сообщает Meteoagent.
12 сентября ожидается 5-бальная буря, в пятницу, 13 сентября, она вырастет до 6 баллов, но 14 сентября магнитная буря пойдет на убыль до четырех баллов.
Солнечная активность может повлиять на самочувствие метеозависимых людей.
Рекомендуется поддерживать водный баланс, по возможности меньше нервничать, сбалансированно питаться, дышать воздухом (из-за жары это возможно только по вечерам) и уменьшить употребление кофе и алкоголя.
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