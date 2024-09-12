Владимир Зеленский подверг критике китайско-бразильские «мирные» инициативы

Президент отметил, что ожидал от президента Бразилии более энергичной позиции, а не просто «политического умиротворения».

Источник фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике выдвинутые Китаем и Бразилией «мирные» инициативы, оценив их как «деструктивные». Об этом он заявил в интервью бразильскому изданию Metropoles.

«К сожалению, я считаю, что бразильское правительство поддерживает россию. Я имел хороший разговор с президентом Лулой, и я думал, что он меня понял. Я был признателен за встречу с ним, и я был очень открыт, совершенно открыт. Я думал, что он увидит в своем опыте понимание того, что происходит, а не просто "политическое умиротворение"», - сказал он.

Зеленский отметил, что ожидал, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва представит более энергичную позицию, а не просто «политическое умиротворение».

«Китайско-бразильское предложение – это тоже деструктивно, это просто политическое заявление. Я говорил Луле, мы передавали китайской стороне: "Давайте вместе садиться и разговаривать". Вы нам не враги, мы вам не враги. С чего вы вдруг решили, что вы должны становиться на сторону россии или быть где-нибудь посередине? Что это за точка зрения? Посредине чего? Мы не воюем посредине, мы не воюем на границе, мы воюем на нашей земле. Вы должны остановить россиян, должны показать, что вы сильные страны», – подчеркнул Президент.

«То есть вы проговорили с россией какую-нибудь инициативу, выдвинули ее и говорите: "Давайте такую ​​инициативу". Это точно не о справедливости, не о ценностях, это без уважения к Украине, без уважения к территориальной целостности, о которой так много говорят и Китай, и Бразилия», - добавил он.

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