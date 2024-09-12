В Укрэнерго назвали причину возвращения графиков отключения света 12 сентября

Будет действовать одна очередь отключений до конца суток.

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В четверг, 12 сентября, ограничение потребления электроэнергии связано со снижением генерации на солнечных и тепловых электростанциях. Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».

«Причина введения ограничений – снижение эффективности солнечных электростанций из-за пасмурной погоды и падение генерации на ТЭС», – отмечают там.

В Укрэнерго уточнили, что ограничения электроснабжения введены в Киеве и 16 областях: Киевской, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Житомирской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Винницкой, Черновицкой, Хмельницкой.

Как стало известно ранее, по команде Укрэнерго с 13:00 до 23:00 будет применена одна очередь отключений.

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