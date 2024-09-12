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В Укренерго назвали причину повернення графіків відключень світла 12 вересня

13:46, 12 вересня 2024
Діятиме одна черга відключень до кінця доби.
В Укренерго назвали причину повернення графіків відключень світла 12 вересня
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У четвер, 12 вересня, обмеження споживання електроенергії пов'язані із зниженням генерації на сонячних та теплових електростанціях. Про це повідомили у НЕК «Укренерго».

«Причина запровадження обмежень – зниження ефективності сонячних електростанцій через похмуру погоду та падіння генерації на ТЕС», - зазначають там.

В Укренерго уточнили, що обмеження електропостачання запроваджені у Києві та 16 областях: Київській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Житомирській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Вінницькій, Чернівецькій, Хмельницькій.

Як стало відомо раніше, за командою Укренерго з 13:00 до 23:00 буде застосована одна черга відключень.

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