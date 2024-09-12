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У Києві та низці областей запроваджують стабілізаційні відключення світла

11:57, 12 вересня 2024
З 13:00 до 23:00 у чотирьох областях буде застосована одна черга відключень.
У Києві та низці областей запроваджують стабілізаційні відключення світла
Фото: freepik.com
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У четвер, 15 вересня, Київ, Київська, Одеська, Дніпропетровська, Донецька області переходить до стабілізаційних відключень. Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

Зазначається, що командою Укренерго з 13:00 до 23:00 у зазначених областях буде застосована одна черга відключень.

У ДТЕК додали, що у раз змін ситуації, користувачів обов'язково поінформують.

Нагадаємо, 10 вересня на півдні України сталося відключення високовольтної повітряної лінії, що з’єднує енергосистеми України та Молдови, через технологічні проблеми. Водночас були знеструмлені підстанції в регіоні. 

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