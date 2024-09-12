Керівник дочірного підприємства держкомпанії «Автомобільні дороги України» погорів на хабарі у 600 000 грн

Керівник підприємства вимагав хабар за здачу в оренду приміщень.

Правоохоронці затримали керівника одного з дочірніх підприємств держкомпанії «Автомобільні дороги України» за фактом отримання 600 тис. гривень за здачу в оренду приміщень

Як повідомила Київська міська прокуратура, посадовець вимагав від приватного підприємства гроші за укладення договору оренди складів у Києві. Спочатку домовились про зберігання майна на складах, за що неофіційно підприємці мали платити по 100 тис. гривень на місяць. Коли підприємство почало вимагати все ж таки офіційно укласти договір оренди приміщень, то за цю послугу їх попросили заплатити 150 тис. гривень.

«Керівника одного з дочірніх підприємств ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» затримали в порядку ст. 208 КПК України під час отримання чергової частини грошей у сумі 125 тис гривень. Загалом задокументовано факти одержання посадовцем 600 тис. гривень», - повідомили у прокуратурі.

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва за фактом отримання неправомірної вигоди за здачу майна в оренду повідомлено про підозру керівнику одного з дочірніх підприємств ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України». Затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.