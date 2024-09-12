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В Україні створять єдиний реєстр військовослужбовців та присвоять їм електронні ідентифікатори

11:34, 12 вересня 2024
Це дасть можливість створити єдину базу даних про військовослужбовців, присвоїти їм ідентифікатори, а також розширить можливості Армія+.
В Україні створять єдиний реєстр військовослужбовців та присвоять їм електронні ідентифікатори
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В Україні буде створено єдиний державний реєстр військовослужбовців. Про це повідомив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Олександр Федієнко.

«Ми з колегами практично завершили роботу над законопроектом «щодо створення та функціонування Єдиного державного реєстру військовослужбовців та до інших законів України щодо удосконалення порядку ведення військового обліку».

Без перебільшення можу сказати, що це достатньо важкий законопроєкт, де треба врахувати багато чутливих питань та забезпечити безпеку обробки, зберігання, розповсюдження тих даних які там знаходяться» - зазначив він.

Так, пропонується внести зміни до Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» доповнивши його новою статтею 25-1 щодо створення та функціонування Єдиного державного реєстру військовослужбовців.

Це дасть можливість створити єдину базу даних про військовослужбовців, присвоїти єдиний унікальний електронний ідентифікатор для однозначної ідентифікації військовослужбовця, а також удосконалити порядок функціонування Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

До роботи над проектом було залучено Міністерство оборони.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», створення такого Реєстру необхідне також для налагодження роботи застосунку Армія+, щоб і військовослужбовець, і командир, який отримує рапорт, мали єдиний ідентифікатор. Подальша мета Міноборони полягає у цифровізації бойових розпоряджень, а також у розповсюдженні застосунку Армія+ на інші сили нацбезпеки, зокрема, на СБУ.

Як раніше писала «Судово-юридична газета»наказ Міноборони від 6 серпня №531 визначає, що рапорти подаються в усній та письмовій (паперовій або електронній) формах. Військовослужбовець має право усно рапортувати за допомогою технічних засобів комунікації.

Автор: Наталя Мамченко 

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В Україні створять єдиний реєстр військовослужбовців та присвоять їм електронні ідентифікатори

Це дасть можливість створити єдину базу даних про військовослужбовців, присвоїти їм ідентифікатори, а також розширить можливості Армія+.

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