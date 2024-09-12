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В Украине создадут единый реестр военнослужащих и присвоят им электронные идентификаторы

11:34, 12 сентября 2024
Это позволит создать единую базу данных о военнослужащих, присвоить им идентификаторы, а также расширит возможности Армия+.
В Украине создадут единый реестр военнослужащих и присвоят им электронные идентификаторы
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В Украине будет создан единый государственный реестр военнослужащих. Об этом сообщил член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Александр Федиенко.

«Мы с коллегами практически завершили работу над законопроектом «о создании и функционировании Единого государственного реестра военнослужащих и других законов Украины по усовершенствованию порядка ведения военного учета».

Без преувеличения могу сказать, что это достаточно тяжелый законопроект, где нужно учесть много чувствительных вопросов и обеспечить безопасность обработки, хранения, распространения данных, которые там находятся» - отметил он.

Так, предлагается внести изменения в Закон «О воинской обязанности и военной службе», дополнив его новой статьей 25-1 по созданию и функционированию Единого государственного реестра военнослужащих.

Это позволит создать единую базу данных о военнослужащих, присвоить единственный уникальный электронный идентификатор для однозначной идентификации военнослужащего, а также усовершенствовать порядок функционирования Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

К работе над проектом было привлечено Министерство обороны.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», создание такого Реестра необходимо также для налаживания работы приложения Армия+, чтобы и военнослужащий, и получающий рапорт командир имели единый идентификатор. Дальнейшая цель Минобороны состоит в цифровизации боевых распоряжений, а также в распространении приложения Армия+ на другие силы нацбезопасности, в частности СБУ.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», приказ Минобороны от 6 августа №531 определяет, что рапорты представляются в устной и письменной (бумажной или электронной) формах. Военнослужащий имеет право устно рапортовать с помощью технических средств коммуникации.

Автор: Наталья Мамченко 

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