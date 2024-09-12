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Руководитель дочернего предприятия госкомпании «Автомобильные дороги Украины» погорел на взятке в 600 000 грн

12:33, 12 сентября 2024
Руководитель предприятия требовал взятку за сдачу в аренду помещений.
Руководитель дочернего предприятия госкомпании «Автомобильные дороги Украины» погорел на взятке в 600 000 грн
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Правоохранители задержали руководителя одного из дочерних предприятий госкомпании «Автомобильные дороги Украины» по факту получения 600 тыс. гривен за сдачу в аренду помещений.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, должностное лицо требовало от частного предприятия деньги за заключение договора аренды складов в Киеве. Сначала договорились о хранении имущества на складах, за что неофициально предприниматели должны платить по 100 тыс. гривен в месяц. Когда предприятие потребовало все же официально заключить договор аренды помещений, то за эту услугу их попросили заплатить 150 тыс. гривен.

«Руководителя одного из дочерних предприятий ОАО «Государственная акционерная компания «Автомобильные дороги Украины» задержали в порядке ст. 208 УПК Украины при получении очередной части денег в сумме 125 тыс. гривен. В целом, задокументированы факты получения должностным лицом 600 тыс. гривен», - сообщили в прокуратуре.

При процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры города Киева по факту получения неправомерной выгоды за сдачу имущества в аренду сообщено о подозрении руководителю одного из дочерних предприятий ОАО «Государственная акционерная компания «Автомобильные дороги Украины». Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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