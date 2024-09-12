В Киеве и ряде областей вводят стабилизационные отключения света

С 13:00 до 23:00 в четырех областях будет применена одна очередь отключений.

Фото: freepik.com

В четверг, 15 сентября, Киев, Киевская, Одесская, Днепропетровская, Донецкая области переходят к стабилизационным отключениям. Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

Отмечается, что в соответствии с командой Укрэнерго с 13:00 до 23:00 в указанных областях будет применена одна очередь отключений.

В ДТЭК добавили, что при изменении ситуации, пользователей обязательно проинформируют.

Напомним, 10 сентября на юге Украины произошло отключение высоковольтной воздушной линии, соединяющей энергосистемы Украины и Молдовы, из-за технологических проблем.

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