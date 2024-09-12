В Минюсте объяснили, как получить дубликат нотариальных документов

На дубликате документа делается отметка о том, что он имеет силу оригинала, и совершается удостоверительная надпись.

Министерство юстиции напоминает о порядке выдачи дубликатов нотариальных документов.

Нотариат является институтом, обеспечивающим охрану и защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц путем совершения нотариальных действий от имени государства.

Пунктом 8 частью первой статьи 34 Закона Украины «О нотариате» определено, что нотариусы, в частности, выдают дубликаты нотариальных документов, хранящихся в делах нотариуса.

Так, согласно статье 53 Закона Украины «О нотариате» в случае утраты или испорчения документа, удостоверенного или выданного нотариусом или должностным лицом органа местного самоуправления по письменному заявлению лиц, по поручению которых или в отношении которых совершалось нотариальное действие, нотариусом или должностным лицом органа местного самоуправление выдается дубликат утраченного или испорченного документа.

Також дублікати документів, посвідчених або виданих нотаріусом, посадовою особою органу місцевого самоврядування, можуть бути видані:

за письмовою заявою правонаступників осіб, за дорученням яких або щодо яких вчинялася нотаріальна дія, а дублікат іпотечного договору – зокрема за письмовою заявою іпотекодержателя за іпотечним договором;

за письмовою заявою спадкоємців осіб, за дорученням яких або щодо яких вчинялася нотаріальна дія, а також виконавця заповіту та на запит нотаріуса, яким заведено спадкову справу. У такому разі нотаріусу, крім свідоцтва про смерть таких осіб, подаються документи, які підтверджують родинні відносини (свідоцтво виконавця заповіту);

зазначеним у заповіті спадкоємцям, виконавцю заповіту після подання ними свідоцтва про смерть заповідача. У разі смерті спадкоємців, зазначених у заповіті, дублікат може бути виданий їхнім спадкоємцям після подання ними свідоцтва про смерть заповідача та свідоцтва про смерть померлого спадкоємця.

До заяви про видачу дубліката заповіту або про видачу дубліката іншого документа спадкоємцям осіб, за дорученням яких або щодо яких вчинялася нотаріальна дія, виконавцю заповіту нотаріус долучає засвідчену ним копію свідоцтва про смерть і засвідчені копії інших документів, які підтверджують їхні родинні відносини (копію свідоцтва виконавця заповіту).

Дублікати секретного заповіту та аграрної розписки не видаються.

До передачі в архів примірників документів, посвідчених або виданих нотаріусом, дублікат утраченого або зіпсованого документа видається нотаріусом за місцем його зберігання.

У разі припинення приватної нотаріальної діяльності, ліквідації державної нотаріальної контори та передачі документів нотаріального діловодства та архіву до державного нотаріального архіву, дублікат утраченого або зіпсованого документа видається нотаріусом державного нотаріального архіву.

Для отримання дубліката документа заявник також має подати нотаріусу:

документ, який посвідчує особу (паспорт громадянина України або інший документ, який підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус;

довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Представник заявника, який звернувся за видачею дубліката документа, має подати нотаріально посвідчену довіреність (щодо права представляти інтереси особи в органах нотаріату з питань отримання дублікатів документів).

Представник юридичної особи, який звернувся за видачею дубліката документа має надати нотаріусу установчі документи юридичної особи на підтвердження її правоздатності та дієздатності, а також документи, які підтверджують повноваження представника.

Дублікат документа повинен містити весь текст посвідченого або виданого документа, оригінал якого вважається таким, який втратив чинність.

На дублікаті документа робиться відмітка про те, що він має силу оригіналу, і вчиняється посвідчувальний напис. Крім того, про видачу дубліката нотаріус робить відмітку на примірнику документа, який зберігається в справах державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву чи приватного нотаріуса.

Плата за вчинення нотаріальної дії – видачі дубліката нотаріального документа.

Відповідно до положень статті 42 Закону нотаріальні дії вчиняються після їх оплати, а також у передбачених законом випадках після сплати до бюджету податку з доходів фізичних осіб та в день подачі всіх необхідних документів.

Приватні нотаріуси за вчинення нотаріальних дій справляють плату, розмір якої визначається за домовленістю між нотаріусом та фізичною або юридичною особою. Оплата додаткових послуг правового характеру, які надаються приватними нотаріусами та не належать до вчинюваної нотаріальної дії, провадиться за домовленістю сторін (стаття 31 Закону України «Про нотаріат»).

Статтею 19 Закону України «Про нотаріат» передбачено, що за вчинення нотаріальних дій державні нотаріуси справляють державне мито у розмірах, встановлених чинним законодавством. Згідно з Декретом Кабінету Міністрів України «Про державне мито» від 21.01.1993 №7-93 розмір ставки за видачу дублікатів нотаріально посвідчених документів складає 0,03 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Дублікат нотаріального документа має таку ж юридичну силу, як і його оригінал. Після видачі дубліката оригінал документа втрачає свою юридичну силу.

Зазначається, що наказом Міністерства юстиції України від 06.12.2022 №5441/5 «Деякі питання щодо надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані з вчиненням нотаріальних дій, а також послуг технічного характеру» затверджено Порядок надання таких послуг і визначено Перелік та розміри плати за них. Вищевказаний наказ набрав чинності з 01.01.2023. Розміри цих послуг є уніфікованими для всіх державних нотаріальних контор України.

Перед наданням таких послуг державний нотаріус зобов’язаний дати роз’яснення щодо їх обсягу, порядку надання та умов оплати.

Плата за них здійснюється виключно шляхом безготівкового перерахування на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби України у встановленому законодавством порядку. Підтвердженням оплати додаткових послуг правового та технічного характеру є платіжний документ (квитанція, платіжне доручення тощо) із відміткою банку.

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