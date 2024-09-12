Может ли пенсионер пройти идентификацию в сервисном центре ПФ, предоставив е-паспорт в Дії — разъяснение

В Пенсионном фонде разъяснили вопрос идентификации пенсионеров по е-паспорту.

Пенсионный фонд Украины объяснил, может ли пенсионер пройти идентификацию в сервисном центре ПФУ, предоставив не бумажный паспорт, а электронный в Дії.

Во исполнение постановлений Кабинета Министров Украины от 08.09.2016 № 606 «Некоторые вопросы электронного взаимодействия электронных информационных ресурсов» и от 18.08.2021 № 911 «Об утверждении Порядка формирования и проверки е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу, их электронных копий между Пенсионным фондом Украины и Министерством цифровой трансформации Украины был введен обмен электронными документами.

С тех пор сервисные центры главных управлений Пенсионного фонда Украины для подтверждения личности посетителя могут принимать е-паспорт (ID-карту), сформированный в мобильном приложении «Дія».

«То есть для прохождения идентификации в сервисном центре Фонда вы можете использовать свой е-паспорт в Дії», - сообщили в ПФ.

Также там добавили, что с августа для получения услуг в сервисных центрах Пенсионного фонда Украины можно использовать не только е-паспорт, но и сформированные в Дії свидетельство о рождении и налоговый номер.

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