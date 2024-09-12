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Чи може пенсіонер пройти ідентифікацію в сервісному центрі ПФ, надавши е-паспорт у Дії — роз’яснення

21:50, 12 вересня 2024
У Пенсійному фонді роз’яснили питання щодо ідентифікації пенсіонерів за е-паспортом.
Чи може пенсіонер пройти ідентифікацію в сервісному центрі ПФ, надавши е-паспорт у Дії — роз’яснення
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Пенсійний фонд України пояснив, чи може пенсіонер пройти ідентифікацію в сервісному центрі ПФУ, надавши не паперовий паспорт, а електронний у «Дії».  

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 08.09.2016 № 606 «Деякі питання електронної взаємодії електронних інформаційних ресурсів» та від 18.08.2021 № 911 «Про затвердження Порядку формування та перевірки е-паспорта і е-паспорта для виїзду за кордон, їх електронних копій» між Пенсійним фондом України та Міністерством цифрової трансформації України було запроваджено обмін електронними документами.

Відтоді сервісні центри головних управлінь Пенсійного фонду України для підтвердження особи відвідувача можуть приймати е-паспорт (ID-картку), сформований у мобільному застосунку «Дія».

«Тобто для проходження ідентифікації в сервісному центрі Фонду ви можете використати свій е-паспорт у «Дії», - повідомили у ПФ.

Також там додали, що із серпня для отримання послуг у сервісних центрах Пенсійного фонду України можна використовувати не лише е-паспорт, а й сформовані в «Дії» свідоцтво про народження та податковий номер.

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