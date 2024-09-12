У Франції заявили про співпрацю Telegram зі слідством після арешту Павла Дурова

Повідомляється, що месенджер став співпрацювати з французькими слідчими органами та надавати інформацію, яка б допомогла ідентифікувати підозрюваних.

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Після арешту засновника Telegram Павла Дурова месенджер почав співпрацювати із французькими слідчими органами. Про це повідомляє французьке видання Libération.

Видання пише, що месенджер погодився співпрацювати зі слідством та надавати інформацію, яка допомогла б у розслідуванні злочинів проти дітей.

Також у матеріалі наголошується, що прокурорам Франції наполегливо рекомендують відновити розслідування щодо Telegram, які були припинені через те, що месенджер не давав відповіді на подібні запити.

Нагадаємо, 24 серпня засновника Telegram Павла Дурова затримали в аеропорту Парижа. Дуров був включений до списку розшукуваних осіб Франції, а ордер на затримання було видано Національним управлінням судової поліції Франції на підставі попереднього розслідування.

Дурову було пред’явлено обвинувачення у 12 злочинах, пов'язаних із адмініструванням Telegram.

28 серпня, засновника Telegram Павла Дурова звільнили з-під варти у Парижі.

Павлу Дурову призначили заставу в €5 мільйонів і заборонили виїзд з Франції.

Дуров після арешту повідомив, що вживе заходів для боротьби зі злочинцями.

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