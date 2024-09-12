Во Франции заявили о сотрудничестве Telegram со следствием после ареста Павла Дурова

Сообщается, что мессенджер стал сотрудничать с французскими следственными органами и предоставлять информацию, которая помогла бы идентифицировать подозреваемых.

После ареста основателя Telegram Павла Дурова мессенджер стал сотрудничать с французскими следственными органами. Об этом сообщает французское издание Libération.

Издание пишет, что мессенджер согласился сотрудничать со следствием и предоставлять информацию, которая помогла бы в расследовании преступлений против детей

Также в материале отмечается, что прокурорам Франции настоятельно рекомендуют возобновить расследования в отношении Telegram, которые были приостановлены из-за того, что мессенджер не давал ответов на подобные запросы.

Напомним, 24 августа Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа. Дуров был включен в список разыскиваемых лиц Франции, а ордер на задержание был выдан Национальным управлением судебной полиции Франции на основании предварительного расследования.

Дурову было предъявлено обвинение в 12 преступлениях.

28 августа Дурова освободили из-под стражи в Париже.

Павлу Дурову назначили залог в 5 миллионов евро и запретили выезд из Франции.

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