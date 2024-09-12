Володимир Зеленський розкритикував китайсько-бразильські «мирні» ініціативи

Президент зазначив, що очікував від президента Бразилії більш енергійної позиції, а не просто «політичного умиротворення».

Джерело фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський розкритикував висунуті Китаєм і Бразилією «мирні» ініціативи, оцінивши їх як «деструктивні». Про це він заявив в інтерв'ю бразильському виданню Metropoles.

«На жаль, я вважаю, що бразильський уряд підтримує росію. Я мав гарну розмову з президентом Лулою, і я думав, що він мене зрозумів. Я був вдячний за зустріч із ним, і я був дуже відкритий, абсолютно відкритий. Я думав, що він побачить у своєму досвіді розуміння того, що відбувається, а не просто "політичне умиротворення"», - сказав він.

Зеленський зазначив, що очікував, що президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва представить більш енергійну позицію, а не просто «політичне умиротворення».

«Китайсько-бразильська пропозиція – це теж деструктивно, це просто політична заява. Я говорив Лулі, ми передавали китайській стороні: "Давайте разом сідати й розмовляти". Ви нам не вороги, ми вам не вороги. З чого ви раптом вирішили, що ви маєте ставати на бік Росії чи бути десь посередині? Що це за погляд? Посередині чого? Ми не воюємо посередині, ми не воюємо на кордоні, ми воюємо на нашій землі. Ви повинні зупинити росіян, повинні показати, що ви сильні країни», - наголосив Президент.

«Тобто ви проговорили з росією якусь ініціативу, висунули її і кажете: "Давайте таку ініціативу". Це точно не про справедливість, не про цінності, це точно без поваги до України, точно без поваги до територіальної цілісності, про яку так багато говорять і Китай, і Бразилія», - додав він.

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