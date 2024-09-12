Сильна магнітна буря вдарила по Землі — затягнеться на декілька днів

Магнітна буря може вплинути на здоров'я літніх та метеозалежних людей.

По Землі вдарила потужна магнітна буря, яка триватиме три дні. Про це повідомляє Meteoagent.

12 вересня очікується 5-бальна буря, у п'ятницю, 13 вересня, вона зросте до 6 балів, але 14 вересня магнітна буря піде на спад до чотирьох балів.

Сонячна активність може вплинути на самопочуття метеозалежних людей.

Рекомендується підтримувати водний баланс, по можливості менше нервувати, сбалансовано харчуватись, дихати повітрям (через спеку це можливо тільки вечорами) та зменшити вживання кави та алкоголю.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.