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Верховный Суд оставил в силе приговор в отношении водителя, въехавшего в блокпост, в результате чего погиб военнослужащий

17:58, 12 сентября 2024
КУС ВС оставил в силе обвинительный приговор апелляционного суда в отношении водителя, который в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на блокпост, в результате чего погиб военнослужащий и получили телесные повреждения двое добровольцев.
Верховный Суд оставил в силе приговор в отношении водителя, въехавшего в блокпост, в результате чего погиб военнослужащий
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По материалам дела осужденный, грубо нарушая требования подпунктов «б» и «д» п. 2.3, п. 12.3 ПДД, находясь в состоянии алкогольного опьянения, допустил столкновение с легковым автомобилем, а затем – с бетонным ограждением стационарного блокпоста, за которым находились один военнослужащий и два добровольца, и, продолжая движение, совершил на них наезд. В результате этого ДТП военнослужащий погиб на месте происшествия, а добровольцы получили телесные повреждения средней тяжести. Суд першої інстанції встановив, що порушення засудженим ПДР перебуває в  прямому причинному зв’язку з ДТП та її наслідками, і засудив водія за ч. 3 ст. 286-1 КК України та призначив йому покарання у виді позбавлення волі на строк 7 років з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 6 років.

Апеляційний суд скасував цей вирок та ухвалив новий, яким призначив засудженому покарання за ч. 3 ст. 286-1 КК України у виді позбавлення волі на строк 9 років з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 9 років.

У касаційній скарзі захисник вказав, що призначене засудженому покарання не відповідає тяжкості вчиненого кримінального правопорушення та даним про особу винного внаслідок суворості.

Підстав для пом’якшення засудженому покарання колегія суддів ККС ВС не вбачає. Призначене засудженому покарання в межах санкції ч. 3 ст. 286-1 КК України за обставин цієї справи відповідає меті, визначеній у ст. 50 КК України. Хоча правопорушення вчинене з необережності, але внаслідок ДТП загинула людина. Поряд із цим були враховані дані про особу винного, а саме його вік, відсутність судимостей, позитивна характеристика, наявність на утриманні малолітньої дочки, а також добровільне часткове відшкодування моральної шкоди. Взято до уваги і думку потерпілої, яка просила збільшити розмір додаткового покарання.

Такий висновок зробив Касаційний кримінальний суд у складі Верховного суду, залишаючи без зміни вирок апеляційного суду. Постанова ККС ВС від 20 серпня 2024 року у справі № 686/13390/22 (провадження № 51-1258км24).

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