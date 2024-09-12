Верховний Суд залишив у силі вирок щодо водія, який в’їхав у блокпост, внаслідок чого загинув військовослужбовець

ККС ВС залишив у силі обвинувальний вирок апеляційного суду щодо водія, який у стані алкогольного сп’яніння здійснив наїзд на блокпост, внаслідок чого загинув військовослужбовець та отримали тілесні ушкодження двоє добровольців.

За матеріалами справи засуджений, грубо порушуючи вимоги підпунктів «б» і «д» п. 2.3, п. 12.3 ПДР, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, допустив зіткнення з легковим автомобілем, а після того – з бетонною огорожею стаціонарного блокпосту, за якою знаходилися один військовослужбовець та два добровольці, і, продовжуючи рух, здійснив на них наїзд. Внаслідок цієї ДТП військовослужбовець загинув на місці події, а добровольці отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Суд першої інстанції встановив, що порушення засудженим ПДР перебуває в прямому причинному зв’язку з ДТП та її наслідками, і засудив водія за ч. 3 ст. 286-1 КК України та призначив йому покарання у виді позбавлення волі на строк 7 років з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 6 років.

Апеляційний суд скасував цей вирок та ухвалив новий, яким призначив засудженому покарання за ч. 3 ст. 286-1 КК України у виді позбавлення волі на строк 9 років з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 9 років.

У касаційній скарзі захисник вказав, що призначене засудженому покарання не відповідає тяжкості вчиненого кримінального правопорушення та даним про особу винного внаслідок суворості.

Підстав для пом’якшення засудженому покарання колегія суддів ККС ВС не вбачає. Призначене засудженому покарання в межах санкції ч. 3 ст. 286-1 КК України за обставин цієї справи відповідає меті, визначеній у ст. 50 КК України. Хоча правопорушення вчинене з необережності, але внаслідок ДТП загинула людина. Поряд із цим були враховані дані про особу винного, а саме його вік, відсутність судимостей, позитивна характеристика, наявність на утриманні малолітньої дочки, а також добровільне часткове відшкодування моральної шкоди. Взято до уваги і думку потерпілої, яка просила збільшити розмір додаткового покарання.

Такий висновок зробив Касаційний кримінальний суд у складі Верховного суду, залишаючи без зміни вирок апеляційного суду. Постанова ККС ВС від 20 серпня 2024 року у справі № 686/13390/22 (провадження № 51-1258км24).

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