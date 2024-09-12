На Житомирщині молода жінка зняла інтимні відео і розіслала десяткам абонентів: як її покарали

Суд затвердив угоду про визнання винуватості у справі 33-річної жінки, яка розповсюджувала свої інтимні відео.

Бориспільський міськрайонний суд Київської області ухвалив вирок, яким визнав 33-річну жінку винною у виготовленні, зберіганні з метою розповсюдження та розповсюдженні відеопродукції інтимного характеру, а також у тих самих діях, вчинених повторно. Про це повідомляє пресслужба суду.

Суд затвердив угоду про визнання винуватості та призначив узгоджене сторонами остаточне покарання – три роки позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю, пов'язаною з виготовленням та розповсюдженням кіно- та відеопродукції на строк один рік.

Суд звільнив жінку від відбування покарання з іспитовим строком 1 рік. Вирок ще не вступив у законну силу та може бути оскаржений протягом 30 днів.

Згідно вироку, бердичівлянка у червні цього року зняла на мобільний телефон відеоролики інтимного змісту. У подальшому жінка за допомогою одного з месенджерів розіслала цей контент майже двом десяткам абонентів. Свою вину вона визнала повністю та уклала з прокурором угоду про визнання винуватості (справа № 274/7200/24).

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