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В Житомирской области молодая женщина сняла интимные видео и разослала десяткам абонентов: как ее наказали

23:12, 12 сентября 2024
Суд утвердил соглашение о признании виновности по делу 33-летней женщины, распространявшей свои интимные видео.
В Житомирской области молодая женщина сняла интимные видео и разослала десяткам абонентов: как ее наказали
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Бориспольский горрайонный суд Киевской области вынес приговор, которым признал 33-летнюю женщину виновной в изготовлении, хранении с целью распространения и распространения видеопродукции интимного характера, а также в тех же действиях, совершенных повторно. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд утвердил соглашение о признании виновности и назначил согласованное сторонами окончательное наказание – три года лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с изготовлением и распространением кино- и видеопродукции сроком на один год.

Суд освободил женщину от отбывания наказания с испытательным сроком 1 год. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 30 дней.

Согласно приговору, бердичевка в июне этого года сняла на мобильный телефон видеоролики интимного содержания. В дальнейшем женщина с помощью одного из мессенджеров разослала этот контент почти двум десяткам абонентов. Свою вину она признала полностью и заключила с прокурором соглашение о признании виновности (дело № 274/7200/24).

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