Почти 92% желающих успешно зачислены в кадровый резерв госслужащих на деоккупированных территориях

Заявки подали более 2,6 тысяч украинцев.

Более 2,6 тысяч украинцев изъявили желание присоединиться к кадровому резерву госслужащих на деоккупированных территориях. Из них почти 92% успешно зачислены в кадровый резерв. Об этом сообщают в Национальном агентстве по вопросам государственной службы (НАГС).

Большинство кандидатов отдают предпочтение будущей работе в АР Крым, Севастополе, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Среди предложенных направлений работы чаще всего выбирают:

– административное руководство;

– государственный надзор и контроль;

– администрирование и предоставление публичных услуг;

– предотвращение коррупции;

– управление персоналом.

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