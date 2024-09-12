Майже 92% бажаючих успішно зараховані до кадрового резерву держслужбовців на деокупованих територіях

Заявки подали понад 2,6 тисячі українців.

Понад 2,6 тисячі українців виявили бажання приєднатися до кадрового резерву держслужбовців на деокупованих територіях. З них майже 92% — успішно зараховані до кадрового резерву. Про це повідомляють у Національному агентстві з питань державної служби (НАДС).

Більшість кандидатів віддають перевагу майбутній роботі в АР Крим, Севастополі, у Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях.

Серед запропонованих напрямів роботи найчастіше обирають:

– адміністративне керівництво;

– державний нагляд і контроль;

– адміністрування та надання публічних послуг;

– запобігання корупції;

– управління персоналом.

Щоб зареєструватися на платформі Резерву відновлення, потрібно зареєструватися у системі й заповнити анкету.

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