Украинские автомобили в Германии нужно будет ставить на учет

Авто с украинской регистрацией, которые находятся в Германии более года, должны иметь немецкие номерные знаки.

С 30 сентября транспортные средства с украинской регистрацией, которые находятся в Германии более года, должны быть зарегистрированы, то есть иметь немецкие номерные знаки.

Как сообщают в Главном сервисном центре МВД, украинцам предоставляют возможность воспользоваться особой упрощенной процедурой постановки на учет транспортных средств.

Поскольку украинцы на собственных транспортных средствах могут временно приезжать в Украину, или же вернуться на Родину для постоянного проживания, Государственная таможенная служба Украины разместила информацию о порядке и условиях перемещения транспортных средств через таможенную границу Украины.

В свою очередь Главный сервисный центр МВД информирует об особенностях перерегистрации транспортных средств по их возвращении в Украину.

Так, владельцы транспортных средств украинской регистрации, которые ставили их на учет в соответствующих немецких органах и не сняли с учета в сервисных центрах МВД в связи с выездом за границу, могут получить новые украинские свидетельства о регистрации и номерные знаки.

После возвращения транспортного средства в Украину его владельцы или их уполномоченные представители для получения нового свидетельства о регистрации и номерных знаков должны обратиться с заявлением в любой сервисный центр МВД, оплатить платежи за перерегистрацию, возмещение стоимости бланков регистрационных документов и номерных знаков.

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