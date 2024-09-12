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Українські автомобілі у Німеччині потрібно буде ставити на облік

19:28, 12 вересня 2024
Авто з українською реєстрацією, які перебувають у Німеччині понад рік, повинні мати німецькі номерні знаки.
Українські автомобілі у Німеччині потрібно буде ставити на облік
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З 30 вересня транспортні засоби з українською реєстрацією, які перебувають у Німеччині понад рік, повинні бути зареєстровані, тобто мати німецькі номерні знаки.

Як повідомляють у Головному сервісному центрі МВС, українцям надають можливість скористатися особливою спрощеною процедурою постановки на облік їхніх транспортних засобів.

Оскільки українці на власних транспортних засобах можуть тимчасово приїжджати в Україну, або ж повернутись на Батьківщину для постійного проживання, Державна митна служба України розмістила інформацію щодо порядку та умов переміщення транспортних засобів через митний кордон України.

Своєю чергою Головний сервісний центр МВС інформує про особливості перереєстрації транспортних засобів після їхнього повернення в Україну.

Так, власники транспортних засобів української реєстрації, що ставили їх на облік у відповідних німецьких органах та не зняли з обліку в сервісних центрах МВС у зв’язку з виїздом за кордон, можуть отримати нові українські свідоцтва про реєстрацію та номерні знаки.

Після повернення транспортного засобу в Україну його власники або їхні уповноважені представники для отримання нового свідоцтва про реєстрацію та номерних знаків мають звернутись із заявою до будь-якого сервісного центру МВС, сплатити платежі за перереєстрацію, відшкодування вартості бланків реєстраційних документів та номерних знаків.

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