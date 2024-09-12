ВККС рекомендує відрядити трьох суддів до інших судів

ВККС вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження суддів.

11 вересня в засіданні Другої палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів України розглянуто питання щодо внесення подання з рекомендацією про відрядження суддів до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для відправлення правосуддя. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

У зв’язку зі зміною територіальної підсудності судових справ Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження строком на один рік:

судді Білозерського районного суду Херсонської області Бугрименка Валентина Володимировича до Херсонського міського суду Херсонської області;

судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області Краснокутського Сергія Олександровича до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області.

У зв’язку з виявленням надмірного судового навантаження Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження строком на один рік судді Теплицького районного суду Вінницької області Довгалюк Людмили Василівни до Богунського районного суду міста Житомира.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.