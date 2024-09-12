ВККС рекомендует направить трех судей в другие суды

ВККС решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировке судей.

11 сентября в заседании Второй палаты Высшей квалификационной комиссии судей Украины рассмотрен вопрос о внесении представления с рекомендацией о командировке судей в другой суд того же уровня и специализации для отправки правосудия. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

В связи с изменением территориальной подсудности судебных дел Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировке сроком на один год:

судьи Белозерского районного суда Херсонской области Бугрименко Валентина Владимировича в Херсонский городской суд Херсонской области;

судьи Северодонецкого городского суда Луганской области Краснокутского Сергея Александровича в Новомосковский горрайонный суд Днепропетровской области.

В связи с обнаружением чрезмерной судебной нагрузки Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировке сроком на один год судьи Теплицкого районного суда Винницкой области Довгалюк Людмилы Васильевны в Богунский районный суд города Житомира.

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