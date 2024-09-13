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В комитете Рады говорят, что школы могут и дальше вручать медали выпускникам, но не за госсчет

07:54, 13 сентября 2024
Глава профкомитета Сергей Бабак сообщил, что в 2024 году изготовление медалей обошлось государственному бюджету в 2,9 млн грн.
В комитете Рады говорят, что школы могут и дальше вручать медали выпускникам, но не за госсчет
Источник фото: eo.gov.ua
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Как писала «Судебно-юридическая газета», Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций рекомендовал отменить изготовление и вручение в школах золотых и серебряных медалей государственного образца. Там считают нецелесообразным дальнейшее централизованное изготовление медалей за средства государственного бюджета.

Глава Комитета Сергей Бабак отмечает, что школы и дальше смогут вручать золотые и серебряные медали своим выпускникам, но не за государственные средства.

«Мы не упраздняем золотые и серебряные медали. Школы и дальше могут отмечать своих лучших выпускников медалями. Мы считаем нецелесообразным тратить миллионы гривен налогоплательщиков на централизованное изготовление медалей. Уверены, что учредители школ (территориальные общины) смогут позволить себе изготовление медалей своим лучшим выпускникам, если захотят», - пояснил он.

Бабак сообщил, что в 2024 году изготовление медалей обошлось государственному бюджету в 2,9 млн грн, а на 2025 год, по словам представителя Министерства образования и науки, бюджетный запрос на медали составляет 5,6 млн грн.

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