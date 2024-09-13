У комітеті Ради кажуть, що школи можуть і надалі вручати медалі випускникам, але не за держрахунок

Голова профкомітету Сергій Бабак повідомив, що у 2024 році виготовлення медалей обійшлося державному бюджету в 2,9 млн грн.

Джерело фото: eo.gov.ua

Як писала «Судово-юридична газета», Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій рекомендував скасувати виготовлення та вручення в школах золотих і срібних медалей державного зразка. Там вважають недоцільним подальше централізоване виготовлення медалей за кошти державного бюджету.

Голова Комітету Сергій Бабак наголошує, що школи й надалі зможуть вручати золоті й срібні медалі своїм випускникам, але не за державний кошт.

«Ми не скасовуємо золоті та срібні медалі. Школи і надалі можуть відзначати своїх найкращих випускників медалями. Ми вважаємо недоцільним витрачати мільйони гривень платників податків на централізоване виготовлення медалей. Упевнені, що засновники шкіл (територіальні громади) зможуть собі дозволити виготовлення медалей своїм найкращим випускникам, якщо захочуть», - пояснив він.

Бабак повідомив, що у 2024 році виготовлення медалей обійшлося державному бюджету в 2,9 млн грн, а на 2025 рік, за словами представника Міністерства освіти і науки, бюджетний запит на медалі становить 5,6 млн грн.

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