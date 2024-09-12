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Нацбанк назвав причини прискорення інфляції та спрогнозував подальше зростання цін

16:46, 12 вересня 2024
Фактичні темпи зростання цін були незначно вищими за прогноз.
Нацбанк назвав причини прискорення інфляції та спрогнозував подальше зростання цін
Фото: minfin.com.ua
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У серпні 2024 року споживча інфляція в річному вимірі пришвидшилася до 7,5% з 5,4% у липні. Про це свідчать дані Держстату.

Національний банк України зазначив, що фактичні темпи зростання цін були незначно вищими за траєкторію прогнозу, опубліковану в Інфляційному звіті за липень 2024 року. 

«Водночас фундаментальний інфляційний тиск посилився сильніше, ніж прогнозувалося. Показник базової інфляції в серпні зріс до 6,5% з 5,7% у липні», - повідомили у НБУ.

Там наголосили, що така динаміка зумовлена насамперед ефектами гірших цьогорічних врожаїв і впливом вищих витрат бізнесу на продовольчу сировину, енергію  та оплату праці. Підтримували ціновий тиск і ефекти перенесення від послаблення обмінного курсу гривні в попередні місяці.

«У наступні місяці інфляція зростатиме, але залишатиметься помірною. Інфляційний тиск зберігатиметься й в наступні місяці через збільшення витрат бізнесу на оплату праці та електроенергію, поетапне підвищення акцизів та ефекти перенесення девальвації гривні в попередні місяці», - додали у НБУ.

Нагадаємо, за прогнозом Національного банку України, у 2025 році темпи зростання цін уповільняться до 6,6%, а у 2026 році — повернуться до 5%, що є ціллю регулятора.

Також ми писали, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль 10 вересня під час пресконференції повідомив, що емісія національної валюти ані наразі, ані в наступному році не передбачається.

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