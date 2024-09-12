Нацбанк назвал причины ускорения инфляции и спрогнозировал дальнейший рост цен

Фактические темпы роста цен были незначительно выше прогноза.

Фото: minfin.com.ua

В августе 2024 года потребительская инфляция в годовом измерении ускорилась до 7,5% с 5,4% в июле. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Национальный банк Украины отметил, что фактические темпы роста цен были незначительно выше траектории прогноза, опубликованной в Инфляционном отчете за июль 2024 года.

«В то же время фундаментальное инфляционное давление усилилось сильнее, чем прогнозировалось. Показатель базовой инфляции в августе вырос до 6,5% с 5,7% в июле», – сообщили в НБУ.

Там подчеркнули, что такая динамика обусловлена ​​прежде всего эффектами худших урожаев этого года и влиянием более высоких затрат бизнеса на продовольственное сырье, энергию и оплату труда. Поддерживали ценовое давление и эффекты перенесения от ослабления обменного курса гривны в предыдущие месяцы.

«В последующие месяцы инфляция будет расти, но будет оставаться умеренной. Инфляционное давление будет сохраняться и в последующие месяцы из-за увеличения расходов бизнеса на оплату труда и электроэнергию, поэтапного повышения акцизов и эффектов переноса девальвации гривны в предыдущие месяцы», - добавили в НБУ.

Напомним, по прогнозу Национального банка Украины, в 2025 году темпы роста цен замедлятся до 6,6%, а в 2026 году вернутся до 5%, что является целью регулятора.

Такжы мы писали, что премьер-министр Денис Шмыгаль 10 сентября во время пресс-конференции сообщил, что эмиссия национальной валюты ни сейчас, ни в следующем году не предусматривается.

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