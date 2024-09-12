Практика судов
  1. В Украине

Нацбанк назвал причины ускорения инфляции и спрогнозировал дальнейший рост цен

16:46, 12 сентября 2024
Фактические темпы роста цен были незначительно выше прогноза.
Нацбанк назвал причины ускорения инфляции и спрогнозировал дальнейший рост цен
Фото: minfin.com.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В августе 2024 года потребительская инфляция в годовом измерении ускорилась до 7,5% с 5,4% в июле. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Национальный банк Украины отметил, что фактические темпы роста цен были незначительно выше траектории прогноза, опубликованной в Инфляционном отчете за июль 2024 года.

«В то же время фундаментальное инфляционное давление усилилось сильнее, чем прогнозировалось. Показатель базовой инфляции в августе вырос до 6,5% с 5,7% в июле», – сообщили в НБУ.

Там подчеркнули, что такая динамика обусловлена ​​прежде всего эффектами худших урожаев этого года и влиянием более высоких затрат бизнеса на продовольственное сырье, энергию и оплату труда. Поддерживали ценовое давление и эффекты перенесения от ослабления обменного курса гривны в предыдущие месяцы.

«В последующие месяцы инфляция будет расти, но будет оставаться умеренной. Инфляционное давление будет сохраняться и в последующие месяцы из-за увеличения расходов бизнеса на оплату труда и электроэнергию, поэтапного повышения акцизов и эффектов переноса девальвации гривны в предыдущие месяцы», - добавили в НБУ.

Напомним, по прогнозу Национального банка Украины, в 2025 году темпы роста цен замедлятся до 6,6%, а в 2026 году вернутся до 5%, что является целью регулятора.

Такжы мы писали, что премьер-министр Денис Шмыгаль 10 сентября во время пресс-конференции сообщил, что эмиссия национальной валюты ни сейчас, ни в следующем году не предусматривается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Налоговый залог распространяется исключительно на имущество налогоплательщика, имеющего налоговый долг – Верховный Суд

Банк, купивший спорное имущество в результате обращения взыскания на предмет ипотеки, не заменяет экс-собственника имущества в правоотношениях по погашению задолженности по уплате налогов – Верховный Суд.

Совет судей Украины согласовал изменения в Кодекс судейской этики, теперь дело за Съездом судей

На съезде судей 18-19 сентября ожидаются дискуссии по поводу предложенных изменений в Кодекс судейской этики.

Заведения высшего образования МВД и СБУ лишат права готовить юристов

Вузы МВД и СБУ не смогут готовить юристов.

На юриста больше нельзя будет учиться заочно, а количество юридических вузов сократят – в парламенте подготовили изменения

Юридическую профессию нельзя будет получить заочно – в Верховной Раде подготовили концепцию законопроекта о реформе права образования.

Верховный Суд пояснил, что должен выяснить суд для квалификации действий как получения взятки, сопряженного с вымогательством

Верховный Суд указал, что в действиях обвиняемой врача отсутствуют признаки вымогательства неправомерной выгоды, что является квалифицирующим признаком преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 УК

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Карина Аріт
    Карина Аріт
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Оксана Бойко
    Оксана Бойко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Лариса Грох
    Лариса Грох
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Олена Конишева
    Олена Конишева
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду