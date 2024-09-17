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Стало известно, когда «Земельный банк» проведет первые аукционы и сколько планируется получить средств

15:28, 17 сентября 2024
В настоящее время в системе объявлено уже 45 аукционов в Винницкой, Львовской, Волынской, Черкасской, Запорожской и Одесской областях площадью от 2 до 262 га.
Стало известно, когда «Земельный банк» проведет первые аукционы и сколько планируется получить средств
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17 сентября Фонд государственного имущества Украины представил проект «Земельный банк», который трансформирует рынок государственных сельхозземель, передает Минэкономики.

 «Земельный банк – это возможность для арендаторов инвестировать по прозрачным и понятным правилам на конкурентных рыночных условиях. А это необходимо для создания новых агробизнесов и стимул для развития уже существующих. По сути Земельный банк – это эффективный способ увеличить инвестиции в аграрный сектор. Цель проекта - сформировать прозрачный рынок аренды сельхозземель и увеличить поступления в бюджеты от пользования землями. Все это на сумму – экономическое развитие, рост поступлений налогов, создание рабочих мест и эффективное использование имеющегося у государства ресурса», - подчеркнул первый заместитель Министра экономики Украины Алексей Соболев.

«Земельный банк» открывает для аграриев возможность арендовать государственные земли на прозрачной и конкурентной основе через онлайн-аукционы в системе «Прозорро.Продажи».

Отмечается, что на сегодняшний день в системе объявлено уже 45 аукционов в Винницкой, Львовской, Волынской, Черкасской, Запорожской и Одесской областях площадью от 2 до 262 га.

«Первые торги состоятся уже 1 октября. Всего же до конца года будет передано в аренду 1905 земельных участков общей площадью около 100 тыс. га.

Реформа рынка государственных сельхозземель будет иметь мощный экономический, антикоррупционный эффект и большое значение в поддержке бизнеса. «Земельный банк» позволит постепенно вывести из тени сотни тысяч гектаров государственных угодий. Они десятилетиями не приносили пользы нашей стране, их определенно не обрабатывали, вокруг них формировались коррупционные схемы. В противоположность этому конкурентная и открытая аренда земель позволит наполнять бюджеты. Примерный суммарный доход от аренды первого пула участков ожидается до 1 млрд грн. А предложенные государственными земельными ресурсами будут стимулировать аграриев развивать бизнес, создавать новые компании или небольшие фермерские хозяйства», - отметила и.о. председателя Фонда государственному имуществу Украины Иванна Смачило.

Сейчас в ФГИ работают также над вторым пулом «Земельного банка». По словам Иванны Смачило, в него войдут около 250 тыс. га. Реализация этого этапа проекта намечена на 2025 год.

Также была презентована интерактивная карта земельных участков, которая с сегодняшнего дня доступна на сайте landbank.spfu.gov.ua.

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