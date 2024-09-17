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Стало відомо, коли «Земельний банк» проведе перші аукціони та скільки планується отримати коштів

15:28, 17 вересня 2024
Наразі в системі оголошено вже 45 аукціонів у Вінницькій, Львівській, Волинській, Черкаській, Запорізькій та Одеській областях площею від 2 до 262 га.
Стало відомо, коли «Земельний банк» проведе перші аукціони та скільки планується отримати коштів
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17 вересня Фонд державного майна України презентував  проект «Земельний банк», який трансформує ринок державних сільгоспземель, передає Мінекономіки.

 «Земельний банк – це можливість для орендарів інвестувати за прозорими та зрозумілими правилами на конкурентних ринкових умовах. А це необхідно для створення нових агробізнесів і стимул для розвитку тих, що вже існують. По суті, Земельний банк – це ефективний спосіб збільшити інвестиції в аграрний сектор. Проект має на меті сформувати прозорий ринок оренди сільгоспземель і збільшити надходження до бюджетів від користування землями. Все це у сумі – економічний розвиток, зростання надходжень податків, створення робочих місць та ефективне використання наявного у держави ресурсу», - наголосив перший заступник Міністра економіки України Олексій Соболев.

Земельний банк» відкриває для аграріїв можливість орендувати державні землі на прозорих та конкурентних засадах через онлайн-аукціони в системі «Прозорро.Продажі».

Зазначається, що станом на сьогодні в системі оголошено вже 45 аукціонів у Вінницькій, Львівській, Волинській, Черкаській, Запорізькій та Одеській областях площею від 2 до 262 га.

«Перші торги відбудуться вже 1 жовтня. Всього ж до кінця року буде передано в оренду 1905 земельних ділянок загальною площею близько 100 тис. га.

Реформа ринку державних сільгоспземель матиме потужний економічний, антикорупційний ефект та велике значення у підтримці бізнесу. «Земельний банк» дозволить поступово вивести з тіні  сотні тисяч гектарів державних угідь. Вони десятиліттями не приносили користі нашій країні, їх належно не обробляли, навколо них формувалися корупційні схеми. На противагу цьому – конкурентна та відкрита оренда земель дозволить наповнювати  бюджети. Орієнтовний сумарний дохід від оренди першого пулу ділянок очікується до 1 млрд грн. А запропоновані державною земельні ресурси стимулюватимуть аграріїв розвивати бізнес, створювати нові компанії чи невеликі фермерські господарства», - зазначила в.о. голови Фонду державного майна України Іванна Смачило.

Зараз у ФДМУ працюють також над другим пулом «Земельного банку». За словами Іванни Смачило, до нього увійдуть близько 250 тис. га. Реалізація цього етапу проекту запланована на 2025 рік.

Також було презентовано інтерактивну мапу земельних ділянок, яка відсьогодні доступна на сайті landbank.spfu.gov.ua.

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