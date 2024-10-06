В Киеве наказали водителя Opel, совершившего разворот в неустановленном месте — видео

Водитель проигнорировал требование дорожного знака «Направление движения по полосе».

В Киеве наказали водителя автомобиля Opel, который проигнорировал требование дорожного знака 5.18 «Направление движения по полосе» и совершил разворот в неустановленном месте.

Как сообщила патрульная полиция Киева, правоохранители остановили нарушителя, вынесли на него постановление по ч. 1 ст. 122 (Нарушение требований дорожных знаков) КУоАП и провели с водителем профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем.

В полиции напомнили, что запретный знак 3.24 «Разворот запрещен» запрещает разворот транспортных средств. При этом разрешается производить поворот налево.

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