В Киеве грузовик на полном ходу влетел в маршрутку — видео серьезного ДТП

Грузовой автомобиль влетел в заднюю часть маршрутки.

В понедельник, 21 октября, в Киеве на улице Вадима Гетьмана произошло жуткое ДТП с участием грузового авто и маршрутки. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.

Отмечается, что грузовой автомобиль на полном ходу влетел в заднюю часть маршрутки №421.

На месте аварии уже работают врачи и правоохранители.

В полиции заявили, что в связи с ДТП на улице Вадима Гетьмана, движение транспорта затруднено в направлении Индустриального путепровода.

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