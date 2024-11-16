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Эстония предоставит новый пакет военной помощи Украине — что туда войдет

15:40, 16 ноября 2024
Новую военную помощь посвятили 1000 дням полномасштабного вторжения.
Эстония предоставит новый пакет военной помощи Украине — что туда войдет
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Правительство Эстонии одобрило инициативу министра обороны Ханно Певкура по направлению Украины нового пакета военной помощи, включающего как технику, так и боеприпасы. Об этом сообщает Минобороны Эстонии.

Певкур инициировал предоставление нового пакета помощи Украины к 1000 дням полномасштабного вторжения. В пакет вошли военно-морская форма, приборы наблюдения, прицелы, средства баллистической защиты и разные виды боеприпасов.

«Вскоре исполнится 1000 дней, как Украина смогла отстоять свою свободу от непреодолимого агрессора. Украина все еще нуждается в помощи Эстонии и свободного мира, чтобы защитить себя», – прокомментировал Певкур.

Министр обороны Эстонии добавил, что это не последний пакет помощи, и в ближайшее время в стране откроется конкурсная ежегодная программа поддержки эстонских компаний, которая позволит Украине получить помощь в производстве продукции эстонской оборонной промышленности.

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Эстония военная помощь

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