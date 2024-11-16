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Естонія надасть новий пакет військової допомоги Україні — що туди увійде

15:40, 16 листопада 2024
Нову військову допомогу присвятили 1000 днів повномасштабного вторгнення.
Естонія надасть новий пакет військової допомоги Україні — що туди увійде
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Уряд Естонії схвалив ініціативу міністра оборони Ганно Певкура щодо направлення Україні нового пакету військової допомоги, що включатиме як техніку, так і боєприпаси. Про це повідомляє Міноборони Естонії.

Певкур ініціював надання нового пакета допомоги України до 1000 днів повномасштабного вторгнення. До пакета увійшли військово-морська форма, прилади спостереження, приціли, засоби балістичного захисту та різні види боєприпасів.

«Невдовзі виповниться 1000 днів, як Україна змогла відстояти свою свободу від непереборного агресора. Україна все ще потребує допомоги Естонії та вільного світу, щоб захистити себе», – прокоментував Певкур.

Міністр оборони Естонії додав, що це не останній пакет допомоги, і найближчим часом у країні відкриють конкурсну щорічну програму підтримки естонських компаній, яка дозволить Україні отримати допомогу у виробництві продукції естонської оборонної промисловості. 

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Естонія військова допомога

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