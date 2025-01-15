В Киеве на Крещатике произошло возгорание в подземном кабельном коллекторе – фото

Спасатели долго не могли приступить к тушению пожара из-за большого напряжения в 10000 В.

В Печерском районе столицы на Крещатике спасатели ликвидировали возгорание. Как стало известно из информации ГСЧС, пожар произошел утром 15 января.

Возгорание произошло в подземном кабельном коллекторе.

Спасатели долго не могли приступить к тушению пожара из-за большого напряжения в 10000 В.

На место происшествия привлекли 45 спасателей и 10 единиц техники. Причину возгорания теперь будут устанавливать правоохранители.

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