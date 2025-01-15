Запрет СНБО на прямые переговоры с Путиным для Украины остается в силе – Сибига

По состоянию на сегодняшний день это решение СНБО действует, отметил глава МИД.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что Украина не отказывалась от принципа не вести переговоры лично с диктотором России Владимиром Путиным.

Это он подчеркнул в интервью «Европейской правде», когда его спросили, какова сейчас позиция Киева относительно прямых переговоров с Путиным – о чем может возникнуть вопрос в контексте намерений избранного президента США Дональда Трампа «скоро закончить войну», и остается ли действующим решением СНБО о запрете прямых переговоров с Путиным.

«Да, это решение и сейчас действует», - ответил Сибига. – «По состоянию на сегодняшний день это решение СНБО действует».

Также глава МИД отметил, что Украина считает вступление в НАТО единственной действенной гарантией безопасности для себя.

Напомним, что Андрей Сибига прокомментировал перенос визита спецпредставителя Трампа Келлога в Киев.

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