Заборона РНБО на прямі переговори з Путіним для України лишається чинною – Сибіга

таном на сьогодні це рішення РНБО чинне, зазначив очільник МЗС.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підкреслив, що Україна не відмовлялася від принципу не вести перемовини особисто з диктатором Росії Володимиром Путіним.

На цьому він наголосив у інтерв’ю «Європейській правді», коли його запитали, якою зараз є позиція Києва стосовно прямих переговорів з Путіним – про що може постати питання у контексті намірів обраного президента США Дональда Трампа «швидко закінчити війну», та чи залишається чинним рішення РНБО про заборону прямих переговорів з Путіним.

«Так, це рішення і зараз діє», – відповів Сибіга. – «Станом на сьогодні це рішення РНБО чинне».

Також очільник МЗС зазначив, що Україна вважає вступ у НАТО єдиною найдієвішою гарантією безпеки для себе.

Нагадаємо, що Андрій Сибіга прокоментував перенесення візиту спецпредставника Трампа Келлога до Києва.

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