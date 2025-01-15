КСУ розглядає справу щодо застосування прожиткового мінімуму як розрахункової величини для обчислення виплат

На думку заявника, оспорювані положення закону звужують зміст та обсяг його прав, унаслідок чого порушено право власності, гарантоване Конституцією України.

Перший сенат КСУ 15 січня на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розглядав справу за конституційною скаргою Карася Сергія Анатолійовича. Про це повідомив офіційний сайт КСУ.

Як зазначила суддя-доповідач у справі Ольга Совгиря, заявник звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням перевірити на конституційність пункт 3 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" від 6 грудня 2016 року № 1774–VIII зі змінами (далі – Закон № 1774).

Оспорюваними положеннями Закону № 1774 установлено, що мінімальну заробітну плату після набрання чинності цим Законом не застосовують як розрахункову величину для визначення посадових окладів та заробітної плати працівників та інших виплат, крім розрахунку щорічного обсягу фінансування статутної діяльності політичних партій; до внесення змін до законів України щодо незастосування мінімальної заробітної плати як розрахункової величини її застосовують у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, з 1 січня 2017 року.

Заявник стверджує, що внаслідок застосування судами України пункту 3 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону № 1774 фактично зменшено розмір підвищення до пенсії порівняно з раніше встановленими виплатами, передбаченими статтею 39 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 28 лютого 1991 року № 796–ХІІ зі змінами.

На його переконання, оспорювані положення Закону № 1774 звужують зміст та обсяг його прав, унаслідок чого порушено право власності, гарантоване частинами першою, четвертою статті 41 Конституції України.

Суддя-доповідач також повідомила, що на розгляді Першого сенату перебуває низка справ за конституційними скаргами громадян України стосовно того самого питання.

У цій справі Суд перейшов до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення.

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