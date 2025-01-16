У Міноборони розповіли, як військовослужбовцям правильно визначити розмір одягу та взуття

У Міноборони вирішили роз’яснити, як військовим правильно визначити розмір одягу та взуття.

Від правильного підбору обмундирування та екіпірування залежить комфорт носіння одягу та зручне переміщення військовослужбовців як в бойовій обстановці, так і під час повсякденної життєдіяльності.

Відтак, у Міноборони вирішили роз’яснити, як військовим правильно визначити розмір одягу та взуття.

Як правильно визначити розмір одягу на прикладі костюма літнього польового

Спочатку виміряйте обхват грудей

Виміряйте найвипуклішу частину грудей

Вимірювальна стрічка не має провисати чи перетягувати

Потім – обхват талії

Знайдіть найвужче місце

Зробіть легкий видих

Виміряйте, не затягуючи вимірювальну стрічку

Також потрібно виміряти зріст

П’яти, лопатки, потилиця торкаються стіни

Позначте та виміряйте висоту

Крім того, військовослужбовці-жінки мають визначити обхват стегон

Тримайте ноги разом

Виміряйте найширшу частину

За отриманими показниками розмір свого костюма потрібно визначити в спеціальній таблиці.

Як правильно визначити розмір взуття

Поставте стопу на аркуш Обведіть стопу, тримаючи олівець вертикально Виміряйте довжину від п’яти до пальців Виміряйте найширшу частину стопи Додайте до 1 см для зимового взуття (врахуйте теплі шкарпетки)

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