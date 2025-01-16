У Міноборони розповіли, як військовослужбовцям правильно визначити розмір одягу та взуття

Від правильного підбору обмундирування та екіпірування залежить комфорт носіння одягу та зручне переміщення військовослужбовців як в бойовій обстановці, так і під час повсякденної життєдіяльності.
Відтак, у Міноборони вирішили роз’яснити, як військовим правильно визначити розмір одягу та взуття.
Як правильно визначити розмір одягу на прикладі костюма літнього польового
Спочатку виміряйте обхват грудей
Потім – обхват талії
Також потрібно виміряти зріст
Крім того, військовослужбовці-жінки мають визначити обхват стегон
За отриманими показниками розмір свого костюма потрібно визначити в спеціальній таблиці.
Як правильно визначити розмір взуття
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