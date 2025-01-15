Етична рада визначить дати проведення співбесід з кандидатами на посаду члена ВРП від з’їзду суддів

Етична рада назвала дату свого наступного засідання та порядок денний.

Етична рада повідомила, що 20 січня о 13:00 проведе засідання та назвала порядок денний:

Визначення дат проведення співбесід з кандидатами на посаду члена Вищої ради правосуддя від з’їзду суддів України. Ухвалення рішення про допуск або відмову у допуску кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя від з’їзду суддів України до співбесіди.

Засідання транслюватиметься наживо на офіційній сторінці Етичної ради у Facebook, а також на YouTube-каналі «Судової влади України».

Раніше Вища рада правосуддя повідомляла про проблеми, які виникли з проведенням спеціальних перевірок відносно кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя.

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