Этический совет определит даты проведения собеседований с кандидатами на должность члена ВСП от съезда судей

Этический совет назвал дату своего следующего заседания и повестку дня.

Этический совет сообщил, что 20 января в 13:00 проведет заседание и назвал повестку дня:

Определение дат проведения собеседований с кандидатами в должность члена Высшего совета правосудия от съезда судей Украины. Принятие решения о допуске или отказе в допуске кандидатов на должность члена Высшего совета правосудия от съезда судей Украины до собеседования.

Заседание будет транслироваться онлайн на официальной странице Этического совета в Facebook, а также на YouTube-канале «Судебной власти Украины».

Ранее Высший совет правосудия сообщал о проблемах, возникших с проведением специальных проверок в отношении кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия.

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