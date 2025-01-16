В Минобороны рассказали, как военнослужащим правильно определить размер одежды и обуви

В Минобороны решили разъяснить, как военным правильно определить размер одежды и обуви.

От правильного подбора обмундирования и экипировки зависит комфорт ношения одежды и удобное перемещение военнослужащих как в боевой обстановке, так и во время повседневной жизнедеятельности.

Поэтому, в Минобороны решили разъяснить, как военным правильно определить размер одежды и обуви.

Как правильно определить размер одежды на примере костюма летнего полевого.

Сначала измерьте обхват груди

Измерьте наиболее выпуклую часть груди

Измерительная лента не должна провисать или перетаскивать.

Затем – обхват талии

Найдите самое узкое место

Сделайте легкий выдох

Измерьте, не затягивая измерительную ленту

Также нужно измерить рост

Пятки, лопатки, затылок касаются стены

Отметьте и измерьте высоту

Кроме того, военнослужащие-женщины должны определить обхват бедер

Держите ноги вместе

Измерьте самую широкую часть

По полученным показателям размер своего костюма нужно определить в специальной таблице.

Как правильно определить размер обуви

Поставьте стопу на лист. Обведите стопу, держа карандаш вертикально Измерьте длину от пяти до пальцев Измерьте самую широкую часть стопы Добавьте до 1 см для зимней обуви (учтите теплые носки)

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