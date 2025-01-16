В Минобороны рассказали, как военнослужащим правильно определить размер одежды и обуви

От правильного подбора обмундирования и экипировки зависит комфорт ношения одежды и удобное перемещение военнослужащих как в боевой обстановке, так и во время повседневной жизнедеятельности.
Поэтому, в Минобороны решили разъяснить, как военным правильно определить размер одежды и обуви.
Как правильно определить размер одежды на примере костюма летнего полевого.
Сначала измерьте обхват груди
Затем – обхват талии
Также нужно измерить рост
Кроме того, военнослужащие-женщины должны определить обхват бедер
По полученным показателям размер своего костюма нужно определить в специальной таблице.
Как правильно определить размер обуви
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