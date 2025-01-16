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В Минобороны рассказали, как военнослужащим правильно определить размер одежды и обуви

08:12, 16 января 2025
В Минобороны решили разъяснить, как военным правильно определить размер одежды и обуви.
В Минобороны рассказали, как военнослужащим правильно определить размер одежды и обуви
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От правильного подбора обмундирования и экипировки зависит комфорт ношения одежды и удобное перемещение военнослужащих как в боевой обстановке, так и во время повседневной жизнедеятельности.

Поэтому, в Минобороны решили разъяснить, как военным правильно определить размер одежды и обуви.

Как правильно определить размер одежды на примере костюма летнего полевого.

Сначала измерьте обхват груди

  • Измерьте наиболее выпуклую часть груди
  • Измерительная лента не должна провисать или перетаскивать.

Затем – обхват талии

  • Найдите самое узкое место
  • Сделайте легкий выдох
  • Измерьте, не затягивая измерительную ленту

Также нужно измерить рост

  • Пятки, лопатки, затылок касаются стены
  • Отметьте и измерьте высоту

 Кроме того, военнослужащие-женщины должны определить обхват бедер

  • Держите ноги вместе
  • Измерьте самую широкую часть

По полученным показателям размер своего костюма нужно определить в специальной таблице.

Как правильно определить размер обуви

  1. Поставьте стопу на лист.
  2. Обведите стопу, держа карандаш вертикально
  3. Измерьте длину от пяти до пальцев
  4. Измерьте самую широкую часть стопы
  5. Добавьте до 1 см для зимней обуви (учтите теплые носки)

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