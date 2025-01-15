Практика судов
  1. Суд инфо

КСУ рассматривает дело относительно применения прожиточного минимума как расчетной величины для исчисления выплат

14:13, 15 января 2025
По мнению заявителя, оспариваемые положения закона сужают содержание и объем его прав, в результате чего нарушено право собственности, гарантированное Конституцией Украины.
КСУ рассматривает дело относительно применения прожиточного минимума как расчетной величины для исчисления выплат
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Первый сенат КСУ 15 января на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассматривал дело по конституционной жалобе Карася Сергея Анатольевича. Об этом сообщил официальный сайт КСУ.

Как отметила судья-докладчик по делу Ольга Совгиря, заявитель обратился в Конституционный Суд Украины с ходатайством проверить на конституционность пункт 3 раздела ІІ «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» от 6 декабря 2016 года № 1774–VIII с изменениями (далее – Закон № 1774).

Оспариваемыми положениями Закона № 1774 установлено, что минимальная заработная плата после вступления в силу настоящего Закона не применяются как расчетная величина для определения должностных окладов и заработной платы работников и других выплат, кроме расчета ежегодного объема финансирования уставной деятельности политических партий; до внесения изменений в законы Украины о неприменении минимальной заработной платы в качестве расчетной величины ее применяют в размере прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года, с 1 января 2017 года.

Заявитель утверждает, что вследствие применения судами Украины пункта 3 раздела ІІ «Заключительные и переходные положения» Закона № 1774 фактически уменьшен размер повышения к пенсии по сравнению с ранее установленными выплатами, предусмотренными статьей 39 Закона Украины «О статусе и социальной защите пострадавших граждан» в результате Чернобыльской катастрофы» от 28 февраля 1991 года № 796-XII с изменениями.

По его убеждению, оспариваемые положения Закона № 1774 сужают содержание и объем его прав, в результате чего нарушено право собственности, гарантированное частями первой, четвертой статьи 41 Конституции Украины.

Судья-докладчик также сообщила, что на рассмотрении Первого сената находится ряд дел по конституционным жалобам граждан Украины по тому же вопросу.

По этому делу Суд перешел к закрытой части пленарного заседания для принятия решения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд КСУ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Ярослав Юрчишин: «СМИ может либо удалить комментарий в течение 3 дней после получения информации от суда и не нести за это ответственности, либо, разделяя позицию комментатора, оставить комментарий и защищать свою позицию в суде»

«Также законопроектом мы освобождаем от ответственности медиа за изложение высказываний чиновников, а не прямое их цитирование», – подчеркнул председатель Комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.

В Украине создадут Нацкомиссию по психическому здоровью – парламент принял закон

Комиссия будет осуществлять сертификацию специалистов в области психического здоровья.

Верховная Рада приняла закон относительно направления подразделений Вооруженных Сил Украины в другие государства

Усовершенствуются механизмы направления и пребывания подразделений ВСУ на территории стран-партнеров во время действия военного положения.

Изменение целевого назначения земельного участка должно соответствовать утвержденной документации по землеустройству – Верховный Суд

Любое изменение целевого назначения земельного участка требует соблюдения процедуры, в частности, согласования проекта землеустройства органом местного самоуправления.

СМИ не будут наказывать за негативные комментарии читателей о чиновниках под новостями, если те будут удалять их в течение 3 дней — принят закон

В соответствии с законом медиа нужно будет удалить комментарии читателей с обвинениями должностных лиц в течение 3 рабочих дней с момента получения жалобы или предписания Нацсовета или определения об открытии соответствующего производства судом.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юлія Харченко
    Юлія Харченко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Наталія Галайко
    Наталія Галайко
    суддя Залізничного районного суду м. Львова