КСУ рассматривает дело относительно применения прожиточного минимума как расчетной величины для исчисления выплат

По мнению заявителя, оспариваемые положения закона сужают содержание и объем его прав, в результате чего нарушено право собственности, гарантированное Конституцией Украины.

Первый сенат КСУ 15 января на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассматривал дело по конституционной жалобе Карася Сергея Анатольевича. Об этом сообщил официальный сайт КСУ.

Как отметила судья-докладчик по делу Ольга Совгиря, заявитель обратился в Конституционный Суд Украины с ходатайством проверить на конституционность пункт 3 раздела ІІ «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» от 6 декабря 2016 года № 1774–VIII с изменениями (далее – Закон № 1774).

Оспариваемыми положениями Закона № 1774 установлено, что минимальная заработная плата после вступления в силу настоящего Закона не применяются как расчетная величина для определения должностных окладов и заработной платы работников и других выплат, кроме расчета ежегодного объема финансирования уставной деятельности политических партий; до внесения изменений в законы Украины о неприменении минимальной заработной платы в качестве расчетной величины ее применяют в размере прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года, с 1 января 2017 года.

Заявитель утверждает, что вследствие применения судами Украины пункта 3 раздела ІІ «Заключительные и переходные положения» Закона № 1774 фактически уменьшен размер повышения к пенсии по сравнению с ранее установленными выплатами, предусмотренными статьей 39 Закона Украины «О статусе и социальной защите пострадавших граждан» в результате Чернобыльской катастрофы» от 28 февраля 1991 года № 796-XII с изменениями.

По его убеждению, оспариваемые положения Закона № 1774 сужают содержание и объем его прав, в результате чего нарушено право собственности, гарантированное частями первой, четвертой статьи 41 Конституции Украины.

Судья-докладчик также сообщила, что на рассмотрении Первого сената находится ряд дел по конституционным жалобам граждан Украины по тому же вопросу.

По этому делу Суд перешел к закрытой части пленарного заседания для принятия решения.

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