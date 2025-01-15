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У Києві на Хрещатику сталося загоряння в підземному кабельному колекторі – фото

13:48, 15 січня 2025
Рятувальники довго не могли приступити до гасіння пожежі через велику напругу в 10000 В.
У Києві на Хрещатику сталося загоряння в підземному кабельному колекторі – фото
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У Печерському районі столиці на Хрещатику рятувальники ліквідували загоряння. Як стало відомо із інформації ДСНС, пожежа сталася вранці 15 січня.

Загоряння відбулося у підземному кабельному колекторі.

Рятувальники довго не могли приступити до гасіння пожежі через велику напругу в 10000 В.

На місце події залучили 45 рятувальників та 10 одиниць техніки. Причину загоряння тепер будуть встановлювати правоохоронці.

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ДСНС Київ пожежа

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